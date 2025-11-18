Був людиною честі та мужності, – ДНК-аналіз підтвердив загибель смерть захисника Миколи Дубового з Тернопільщини
Біль, що розриває серце…
Тернопільщина громада втратила Героя, повідомляють у Вишнівецькій селищній раді.
Сержант Дубовий Микола Сергійович , 19.05.1979 року народження, який з 05.05.2025 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин, — загинув.
Після проведення судової молекулярно-генетичної експертизи було офіційно підтверджено, що це саме наш земляк, наш Захисник… Той, хто до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі, стояв за кожного з нас, за нашу свободу, за право України жити.
Герой загинув 05.05.2025 року на території Краматорського району Донецької області, у пеклі бою, де кожна секунда — на межі життя і смерті.
Загинув, виконуючи свій обов’язок, не вагаючись, не відступаючи.
Загинув, щоб жили ми.
Микола був людиною честі та мужності. Побратими називали його зразком відваги, відповідальності і братерської підтримки.
Ті, хто служив поруч, знали: на нього можна покластися у найважчу хвилину.
Біль втрати неможливо вимовити словами…
Схиляємо голови перед нашим полеглим Захисником.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, усім, хто знав, Миколу Дубового.
Вічна пам’ять.
Вічна слава.