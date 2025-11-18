Був людиною честі та мужності, – ДНК-аналіз підтвердив загибель смерть захисника Миколи Дубового з Тернопільщини

Біль, що розриває серце… Тернопільщина громада втратила Героя, повідомляють у Вишнівецькій селищній раді.

Сержант Дубовий Микола Сергійович , 19.05.1979 року народження, який з 05.05.2025 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин, — загинув.

Після проведення судової молекулярно-генетичної експертизи було офіційно підтверджено, що це саме наш земляк, наш Захисник… Той, хто до останнього подиху залишався вірним Військовій присязі, стояв за кожного з нас, за нашу свободу, за право України жити.

Герой загинув 05.05.2025 року на території Краматорського району Донецької області, у пеклі бою, де кожна секунда — на межі життя і смерті.

Загинув, виконуючи свій обов’язок, не вагаючись, не відступаючи.

Загинув, щоб жили ми.

Микола був людиною честі та мужності. Побратими називали його зразком відваги, відповідальності і братерської підтримки.

Ті, хто служив поруч, знали: на нього можна покластися у найважчу хвилину.

Біль втрати неможливо вимовити словами…

Схиляємо голови перед нашим полеглим Захисником.

Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, усім, хто знав, Миколу Дубового.

Вічна пам’ять. Вічна слава.