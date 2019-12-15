В Тернополі під колеса автомобіля потрапила жінка, яка порушила правила дорожнього руху

Аварія сталась 14 грудня в м. Тернопіль по вул. Живова,поруч із зупинкою «Ринок». Близько 11.00 годин, водій автомобіля «Suzuki Baleno» не справився з керуванням та здійснив наїзд на пішохода, котра переходила через дорогу поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 37-річна жителька с. Петриків Тернопільського району потрапила в Тернопільську університетську лікарню, де їй встановили діагноз: «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки голови та забій правого кульшового суглоба».