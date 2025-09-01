Затримали вбивцю Андрія Парубія: поліція заявляє про «російський слід»

Поліцейські Львівщини спільно з центральним апаратом Національної поліції, СБУ та прокуратурою менш ніж за дві доби вийшли на слід підозрюваного у резонансному вбивстві.

За словами начальника Нацполіції Львівщини Івана Виговського, зловмисник тривалий час готувався до злочину: стежив за жертвою, планував та ретельно вибудовував схему нападу.

Подія сталася 30 серпня у Сихівському районі Львова. Чоловік замаскувався під кур’єра і серед білого дня відкрив вогонь по політику. Він здійснив вісім пострілів, переконався у смерті потерпілого, після чого перевдягнувся, позбувся зброї та намагався переховуватися на Хмельниччині.

Втім, уникнути відповідальності йому не вдалося. Завдяки цілодобовій роботі оперативників, слідчих, кримінальних аналітиків, кінологів, спецпризначенців КОРД та інших підрозділів поліції, підозрюваного вдалося швидко встановити та затримати. Необхідні докази вже зібрано.

«Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», — наголосив Іван Виговський.

Він також подякував усім правоохоронцям, які працювали над розкриттям цього злочину та затриманням підозрюваного.