Аварія на водогоні: до 15:00 без води мешканці двох вулиць у Тернополі

У зв’язку з аварійною ситуацією, на деяких вулицях Тернополя тимчасово призупинено подачу води.

Без водопостачання орієнтовно до 15:00 перебуватимуть мешканці:

  • вул. В. Громницького, будинки 3, 3А, 5, 7, 9

  • вул. В. Лучаковського, будинки 1, 3, 3В

Працівники Тернопільводоканалу вже працюють над ліквідацією аварії та просять мешканців із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Мешканців просять за можливості підготувати необхідну кількість води для побутових потреб до відновлення подачі.

