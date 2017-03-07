Новини Тернополя 

У тернопільській книгарні продали книгу за 4500 гривень

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У Тернополі в Книгарні Є продали книгу за 4500 грн

Фото Володимир Андріїшин

Ілюстровану книгу “Видатні постаті України”, вартістю 4500 грн., продали в книгарні “Є” у Тернополі. Про це розповів студентам Тернопільського коледжу Університету “Україна” адміністратор книгарні “Є” Юрій Грицина. 

У цій книгарні відбувся студентський семінар в рамках вивчення дисципліни “Менеджмент і маркетинг у видавничій справі”. Майбутні видавці і журналісти із уст практика отримали інформацію про методи вивчення попиту на книжкову продукцію, формування видавничих пропозицій і прийомів продажу.

Така форма організації навчального процесу є традиційною в коледжі.

Джерело: Ровесник

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