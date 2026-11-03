Страшна аварія на Тернопільщині: загинули двоє людей

Двоє людей загинули, ще двоє отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 3 листопада між поворотом на Чистилів і Гаями Шевченківськими. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Про аварію пише 20 хвилин.

О 14:05 на лінію екстреної медичної допомоги надійшов виклик про ДТП із постраждалими. За словами очевидців, деякі люди перебували у тяжкому стані. На місце направили три бригади швидкої допомоги.

Станом на 14:57 було відомо про двох загиблих і двох травмованих. Про це повідомила медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак.

За попередніми даними поліції, автомобіль Mazda під час обгону зіткнувся з Peugeot.

Унаслідок аварії загинули водій Peugeot та пасажир Mazda. Травми отримали водій і ще один пасажир Mazda.

На місці події працюють слідчі поліції та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.