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Страшна аварія на Тернопільщині: загинули двоє людей

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свічка,

Двоє людей загинули, ще двоє отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 3 листопада між поворотом на Чистилів і Гаями Шевченківськими. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Про аварію пише 20 хвилин.

О 14:05 на лінію екстреної медичної допомоги надійшов виклик про ДТП із постраждалими. За словами очевидців, деякі люди перебували у тяжкому стані. На місце направили три бригади швидкої допомоги.

Станом на 14:57 було відомо про двох загиблих і двох травмованих. Про це повідомила медична директорка Центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак.

За попередніми даними поліції, автомобіль Mazda під час обгону зіткнувся з Peugeot.
Унаслідок аварії загинули водій Peugeot та пасажир Mazda. Травми отримали водій і ще один пасажир Mazda.
На місці події працюють слідчі поліції та представники інших профільних служб.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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