росія атакувала енергетичну інфраструктуру шести областей: що відомо про наслідки на Тернопільщині

Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Тернопільської, Кіровоградської, Рівненської, Волинської, Одеської та Житомирської областей. У Тернопільському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено енергетичний об’єкт.

Про наслідки атаки повідомили обласні військові адміністрації.

За інформацією Тернопільської ОВА, у Тернопільському районі російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

На Волині під ударом опинився енергетичний об’єкт у Ковельському районі. Як повідомив голова ОВА Роман Романюк, увечері перебої з електропостачанням виникли у значній частині області. Станом на ранок усіх абонентів заживили.

На Житомирщині російські війська атакували енергетичні об’єкти та приватні будинки у Житомирському, Коростенському та Звягельському районах. За словами голови ОВА Віталія Бунечка, пошкоджені житловий будинок та автомобіль. Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали ремонтні роботи, відновлення електропостачання триває.

В Одеській області зафіксували влучання в енергетичний об’єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор. За попередньою інформацією голови ОВА Олега Кіпера, постраждалих немає. Пожежу в торговельному центрі ліквідували.

На Кіровоградщині ціллю російських безпілотників була енергетична інфраструктура. Як повідомив голова ОВА Андрій Райкович, унаслідок атаки пошкоджені приватний будинок у Новоукраїнському районі та техніка аграрного підприємства в Олександрійському. Пожежі ліквідували, загиблих і травмованих немає.

На Рівненщині російські війська також намагалися атакувати об’єкти енергетики.