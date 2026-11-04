У Тернополі через ДТП тимчасово змінили рух тролейбусів №2 та №6

🚎 Увага! Тимчасові зміни в русі тролейбусів №2 та №6

Сьогодні о 17:24 на вул. С. Короля у напрямку від центру міста сталася ДТП за участю легкового автомобіля та пішохода. У зв’язку з цим рух тролейбусів №2 та №6 тимчасово змінено.

🔹 Тролейбус №2 не заїжджає на вул. Тролейбусну.

🔹 Тролейбус №6 не заїжджає на вул. Лучаківського.

Тролейбуси здійснюють об’їзд за маршрутом: вул. Мазепи → вул. Кривоноса → вул. Карпенка → вул. Миру → вул. Дружби, далі — за звичними маршрутами.

Просимо пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування поїздок.