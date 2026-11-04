Будинок зводять, а земля — під храм: новий поворот у скандальній забудові в Тернополі

Апеляційний суд скасував рішення про зміну цільового призначення ділянки на Слівенській-Малишка, де будують багатоквартирний будинок. У кадастрі земля знову значитиметься як призначена для будівель релігійних організацій. Суд дійшов висновку, що парафія, яка отримала ділянку в постійне користування, не могла просити про її перепризначення під житло, пише 20 хвилин.

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував рішення кадастрового реєстратора, яким для ділянки на Слівенській-Малишка змінили цільове призначення із будівель громадських і релігійних організацій на багатоквартирний житловий будинок.

Суд постановив:

Визнати протиправним та скасувати рішення державного кадастрового реєстратора до Державного земельного кадастру про цільове призначення ділянки з «Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій» на «Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

Зобов’язати державного кадастрового реєстратора відновити запис про цільове призначення «Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій».

З чого все почалося

У 2021 році міська рада змінила власне рішення про відведення землі парафії УГКЦ Пресвятої Тройці: після слів «храмових споруд» додала «та парафіяльних, житлових і громадських споруд». Мешканці, які живуть у цьому районі, оскаржили це рішення. Окружний адміністративний суд скасував відповідний пункт, а Верховний Суд у листопаді 2025 року залишив це рішення у силі і зазначив, що релігійна організація може отримати землю в постійне користування лише для культових споруд і будівель, необхідних для їхньої діяльності.

Нова справа: зміна цільового призначення

Вже після цього, як йдеться в постанові, релігійна організація ініціювала зміну цільового призначення ділянки, де зводять багатоквартирний будинок. А державний кадастровий реєстратор внесла відповідні зміни. Позивач оскаржив і це рішення. Суд першої інстанції відмовив, апеляція задовольнила скаргу.

«Подання Релігійною організацією заяви про зміну цільового призначення переданої їй у постійне користування ділянки на багатоквартирну житлову забудову є дією, що прямо виходить за межі її спеціальної земельної правоздатності, визначеної законом», — йдеться у рішенні суду.

Позиція реєстратора та релігійної організації

Державний кадастровий реєстратор та релігійна організація просили апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Пояснювали, що реєстратор лише перевіряє формальну відповідність документів (зокрема, що ділянка в зоні Ж-3) і не оцінює відповідність Земельному кодексу. Крім того, зміна запису в кадастрі, на їхню думку, не впливає на обсяг речових прав, а права позивача не порушені.

Суд став на сторону позивача

Дослідивши матеріали справи і позиції сторін, апеляційний суд дійшов висновку, що скаргу треба задовольнити, а рішення державного кадастрового реєстратора — скасувати.

Постанова набрала законної сили з дати її прийняття — це 29 жовтня 2026 року. Оскаржити її можна до Верховного суду.

Ще одна справа у Верховному суді

Окрім дій державного реєстратора, мешканці оскаржують у судах, зокрема, надані містобудівні умови та обмеження для проектування багатоквартирного будинку, і видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

визнати протиправним та скасувати наказ начальника Управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Бесаги В.Й. «Про затвердження містобудівних умов та обмежень»;

скасувати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва;

визнати протиправним та скасувати рішення головного інспектора буднагляду Державної інспекції архітектури та містобудування про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.

Тернопільський окружний адміністративний суд провадження закрив. Восьмий апеляційний адміністративний суд залишив рішення без змін. Тому позивачі звернулись до Верховного суду. 29 жовтня 2026 року там відкрили касаційне провадження. Остаточного рішення поки що немає.

Що з будинком

Станом на осінь 2026 року будинок виглядає збудованим, у ньому встановили вікна. Станом на 3 листопада інформації про введення в експлуатацію на порталі ЄДЕССБ немає. За даними сайту нерухомості DIM.RIA, здати його планують у четвертому кварталі цього року.