Середня зарплата на Тернопільщині у вересні становила понад 25,5 тисячі гривень

У вересні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників у Тернопільській області становила 25 502 грн. Це на 6,8% більше, ніж у серпні. Водночас показник області становив 76,9% від середньої зарплати по Україні, яка дорівнювала 33 153 грн.

Такі дані оприлюднило Головне управління статистики у Тернопільській області.

Найвищу середню зарплату зафіксували у сфері фінансової та страхової діяльності — 40 190 грн. Найнижчу — у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку: 11 397 грн.

Станом на 1 жовтня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах області становила 25,9 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах Тернопільщини у вересні становила 122 634 особи. Це на 1,3% більше, ніж у попередньому місяці.