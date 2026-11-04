На Тернопільщині відновили пошуки останків загиблих у 1945 році мешканців Пужників

На території колишнього села Пужники, що нині входить до складу села Садове Коропецької громади Чортківського району, 4 листопада розпочали пошукові дослідження останків мешканців, які загинули під час збройного нападу в лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 10 листопада.

Про це повідомили в Українському інституті національної пам’яті.

Пошукові дослідження проводитиме товариство «Спеціалізована установа «Волинські старожитності» за участі польських фахівців із Поморського медичного університету в Щецині, представників фундації «Свобода і Демократія» та Інституту національної пам’яті Республіки Польща.

Український інститут національної пам’яті залучив до робіт також фахівців івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять». Вони забезпечуватимуть професійний нагляд і консультуватимуть учасників досліджень.

Це продовження пошукових робіт, які проводять у межах домовленостей Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань.

У квітні–травні 2025 року в Пужниках уже проводили ексгумаційні дослідження. Тоді знайшли останки 42 людей. У вересні того ж року їх урочисто перепоховали на території старого кладовища колишнього села. У церемонії взяли участь українська та польська делегації.

Водночас попередні пошукові роботи, проведені у 2026 році, місць поховань не виявили.

Що відомо про Пужники

До Другої світової війни у Пужниках компактно проживали представники польського етносу. У лютому 1945 року село зазнало збройного нападу, внаслідок якого загинула частина мешканців, а саме поселення було спалене.

У червні 1945 року жителів Пужників переселили до Польщі — у населені пункти Немисловіце та Ратовіце. У 1949 році радянська влада ліквідувала село. Його територія залишилася незаселеною і з часом заросла лісом.