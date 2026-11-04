На Чортківщині незаконно продали майно кінного заводу

На Тернопільщині арбітражному керуючому повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями під час відчуження майна збанкрутілого кінного заводу в Чортківському районі. За даними слідства, його дії завдали державі збитків на понад 10 млн грн.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, Фонд державного майна України офіційно повідомляв про недоцільність продажу державного підприємства через підготовку до приватизації. Однак арбітражний керуючий, за версією слідства, проігнорував це застереження.

Слідчі вважають, що посадовець діяв заради отримання додаткової винагороди. Під час процедури банкрутства він міг отримати 7% від суми операції, тоді як кошти від приватизації державного майна мали б надійти до бюджету.

Попри позицію Фонду держмайна, арбітражний керуючий підписав із керівництвом приватного аграрного підприємства акт про придбання на аукціоні єдиного майнового комплексу державного підприємства. Вартість продажу перевищила 10 млн грн.

Після надходження коштів на рахунок державного підприємства чоловік, за даними слідства, перерахував майже 780 тисяч гривень на власний банківський рахунок.

Загальну суму збитків державі правоохоронці оцінили у 10 млн 95 тис. 283 грн.

Дії арбітражного керуючого кваліфікували за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особою, яка надає публічні послуги, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області. Оперативний супровід забезпечує обласне управління СБУ.