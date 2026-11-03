У Тернополі посадили горіх пам’яті загиблого полковника поліції Олександра Смолярова
У сквері Docudays UA посадили горіх пам”яті полковника поліції Олександра Смолярова, котрий загинув під час російсько-української війни під Неліпівкою на Донеччині. “Загинув не просто воїн. Людина-легенда, справжній друг, справжній чоловік, справжній опер.”- писали у соціальних мережах.
Його більше знали під псевдами, аніж під справжнім прізвищем. Інколи , ще у довоєнний період, траплялись напіванекдотичні випадки. коли під час суперечки з”ясовували, котрий Саня більший “Рицар” – “Велес” чи “Гоцман”.
Він цікавився фільмами Мандрівного, сквером Docudays UA і посадкою горіхів, волонтерив у вільну хвилину , попри надзвичайну службову зайнятість. Саме завдяки йому фестиваль вперше примандрував в Устя Зелене. Він планував туди поїхати після війни… На Дністер.
Його більше знали під псевдами, аніж під справжнім прізвищем. Інколи , ще у довоєнний період, траплялись напіванекдотичні випадки. коли під час суперечки з”ясовували, котрий Саня більший “Рицар” – “Велес” чи “Гоцман”.
Він цікавився фільмами Мандрівного, сквером Docudays UA і посадкою горіхів, волонтерив у вільну хвилину , попри надзвичайну службову зайнятість. Саме завдяки йому фестиваль вперше примандрував в Устя Зелене. Він планував туди поїхати після війни… На Дністер.
Світлина Софії Гунько