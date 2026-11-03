Перевищив швидкість і змінив номер: на Тернопільщині затримали водія Skoda

У селі Ступки патрульні зупинили автомобіль Skoda, який рухався зі швидкістю 85 км/год. Під час перевірки документів інспектори виявили, що водій навмисно змінив символи номерного знака.

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області.

За інформацією правоохоронців, автомобіль зафіксували під час контролю швидкісного режиму. Під час перевірки документів з’ясувалося, що кермувальник умисно змінив символи на номерному знаку.

На водія склали адміністративні матеріали за виявлені порушення.