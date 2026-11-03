У Монастириській громаді аудитори виявили порушень і недоліків на понад 20 млн грн

Понад 20 млн грн становлять виявлені порушення та недоліки, які вплинули на формування і використання бюджету Монастириської міської територіальної громади. Серед основних проблем — неоформлена оренда землі, втрачені надходження за медичні послуги, непродуктивні витрати на освіту та утримання ЦНАПу.

Про результати державного фінансового аудиту бюджету громади повідомили в Управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Одним із головних джерел доходів місцевого бюджету є плата за користування землею. Однак через неоформлення договорів оренди ділянок під приватизованими об’єктами нерухомості бюджет, за підрахунками аудиторів, недоотримав близько 5,3 млн грн. Ще приблизно 2 млн грн не надійшло через відсутність договорів оренди земель під проєктними дорогами, які фактично використовують для сільськогосподарського виробництва.

Ще понад 2,1 млн грн громада могла отримати у вигляді міжбюджетних трансфертів. Йдеться про кошти від місцевих бюджетів громад, жителі яких користуються послугами міської лікарні. Однак відповідних договорів не уклали.

Аудитори також виявили недоліки в організації освітнього процесу. Необґрунтоване створення додаткових класів і поділ їх на групи під час вивчення окремих предметів призвели до непродуктивного використання, за розрахунками, 3,5 млн грн бюджетних коштів.

Окремо перевірили роботу Центру надання адміністративних послуг. За висновками аудиторів, функціонування ЦНАПу як окремої юридичної особи та оренда приміщення за наявності вільних комунальних площ призвели до непродуктивного використання 2,2 млн грн. Зокрема, кошти витрачали на утримання орендованого приміщення та двох штатних одиниць, роботу яких, з огляду на завантаженість, можна було оптимізувати.

Водночас аудитори визначили можливості для збільшення доходів і скорочення витрат громади. Зокрема, оформлення користування земельними ділянками та укладання договорів оренди може приносити до бюджету близько 4 млн грн щороку. Підвищення ставки податку на нерухомість для суб’єктів господарювання навіть на мінімальний рівень, за розрахунками, може додати ще приблизно 1,4 млн грн щорічних надходжень.

Також перетворення ЦНАПу на структурний підрозділ міської ради без статусу окремої юридичної особи та його перенесення до комунального приміщення, за оцінкою аудиторів, дозволило б заощаджувати щонайменше 678 тис. грн на рік.

Крім того, під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Монастириської міської ради встановили втрати на суму понад 5 млн грн. За результатами розгляду переданих правоохоронцям матеріалів відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.