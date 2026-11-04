Волонтери, благодійники та активісти Тернопільщини створили спільне об’єднання

На Тернопільщині створили громадську спілку «Асоціація організацій громадянського суспільства Тернопільщини». До об’єднання долучаються громадські організації, благодійні фонди та активісти, які хочуть спільно працювати над розвитком громадянського суспільства, взаємодіяти з владою та впливати на ухвалення рішень. Серед основних напрямків діяльності — підтримка волонтерства, допомога ветеранам і внутрішньо переміщеним особам, євроінтеграція, боротьба з корупцією та відновлення України.

Про створення асоціації розповіли в ефірі Українського радіо Тернопіль голова ГО «Спілка ініціативних громадян «Кобза» Марія Маладика, голова благодійного фонду «Штаб перемоги» Андрій Довбуш та волонтерка Ольга Караванська.

За словами Андрія Довбуша, ідея об’єднання виникла після відвідування форумів громадських діячів і волонтерів у Львові. Там представники Тернопільщини ознайомилися з досвідом інших областей, де вже діяли регіональні асоціації громадських організацій.

У січні 2025 року на зустріч, яку модерував Юрій Степанець, зібралися 42 учасники з Тернопільщини. Тоді й вирішили створити власне об’єднання.

Навіщо громадським організаціям об’єднуватися

Як пояснила Марія Маладика, одна з головних цілей асоціації — адвокація, підтримка громадських організацій та ініціативних груп, менторство і співпраця з органами влади. Також важливим напрямком є європейська інтеграція.

За її словами, Європейський Союз очікує від України консолідованого голосу громадянського суспільства. Тому регіональні асоціації об’єднуються в національну. Наразі такі об’єднання створені у восьми областях України.

Потреба в об’єднанні особливо відчутна через обмеженість ресурсів. На думку Марії Маладики, громадські організації мають різний досвід і можливості: одні вміють працювати з міжнародними донорами, інші мають досвід співпраці з владою, реалізації соціальних програм або адвокації. Обмін цими знаннями допоможе посилити діяльність кожної організації.

Вона нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення значна частина гуманітарного забезпечення фактично лягла на громадянське суспільство. Згодом напрацьовані волонтерами механізми почали використовувати державні установи, а деякі з них стали основою законодавчих актів.

Водночас на Тернопільщині діє чимало неформальних волонтерських об’єднань, які не мають юридичної реєстрації, але виконують значну роботу — зокрема у гуманітарному та військовому забезпеченні.

Один із викликів асоціації — знайти можливість залучити до спільної діяльності таких активістів. Адже юридично громадська спілка може об’єднувати зареєстровані юридичні особи — громадські організації та благодійні фонди. Тому учасники об’єднання хочуть працювати над законодавчими змінами, які дадуть змогу долучати до співпраці також неформальні ініціативи та окремих громадських діячів.

Марія Маладика наголосила, що асоціація є міжсекторальним об’єднанням, а це ускладнює взаємодію, адже організації мають різні напрямки діяльності, потреби та виклики. Однак саме в цьому бачать її цінність: учасники зможуть підсилювати один одного, ділитися практичним досвідом і разом реалізовувати проєкти.

Хочуть налагодити співпрацю з владою

За словами Марії Маладики, наразі представники асоціації вже провели кілька діалогових зустрічей із місцевою владою. Вона характеризує середовище для співпраці як сприятливе: влада готова чути громадські організації та підтримувати їхні ініціативи.

Водночас громадський сектор має сам визначати, яких можливостей йому бракує і в яких питаннях потрібна допомога органів влади.

Андрій Довбуш назвав одним із першочергових завдань налагодження комунікації. Зокрема, учасники асоціації планують пропонувати зміни до положення про розвиток громадянського суспільства, яке діє до 2027 року.

Також вони хочуть, щоб кошти з місцевих бюджетів, передбачені на підтримку громадянського суспільства та молодіжної політики, розподілялися на конкурсній основі під громадським контролем.

Якими напрямками планують займатися після війни

Учасники асоціації наголошують, що їхня діяльність не обмежуватиметься волонтерством і допомогою війську. За словами Марії Маладики, в області офіційно зареєстровано близько 300 громадських об’єднань, які працюють у різних сферах. Тому важливо об’єднати їхній досвід і визначити кілька напрямків, у яких можна ефективно діяти спільно.

Серед таких напрямків — культура, освіта, збереження культурної спадщини, підтримка внутрішньо переміщених осіб та розвиток громад.

Наприклад, якщо кілька організацій мають досвід і компетенції у збереженні культурної спадщини, вони зможуть спільно просувати цей напрямок, зокрема на міжнародному рівні. Так само можна об’єднати зусилля організацій, які працюють із внутрішньо переміщеними людьми.

Волонтерка Ольга Караванська переконана, що потреба в активному громадянському суспільстві не зникне і після завершення війни.

Вона розповіла, що понад півтора року бере участь у неформальному волонтерському об’єднанні «Девора», учасники якого допомагають одне одному. До асоціації долучилася, оскільки вважає, що спільні знання, досвід і взаємна підтримка допоможуть Україні стати сильнішою.

Окрему увагу, на її думку, потрібно буде приділити поверненню військових до цивільного життя, підтримці ветеранів та їхніх родин. Адже суспільство поки що не до кінця усвідомлює масштаб викликів, із якими зіткнуться люди після повернення з фронту.

Ольга Караванська працює фахівчинею із супроводу ветеранів і зазначає, що вже зараз стикається з випадками, коли військові та їхні родини не мають достатньої підтримки з боку держави чи громади. Також залишається проблема недовіри людей до державних структур.

На її переконання, громадські організації можуть стати своєрідним містком між людьми та органами влади, допомагаючи налагоджувати комунікацію і доносити потреби громадян.

Андрій Довбуш серед майбутніх пріоритетів також назвав реінтеграцію ветеранів, їхню фізичну та психологічну реабілітацію, підтримку родин військових, внутрішньо переміщених осіб, волонтерів і відновлення України.

Хочуть посилити антикорупційний напрямок

Ще одне питання, якому приділяють увагу учасники асоціації, — протидія корупції.

Марія Маладика розповіла, що національна асоціація, до якої входять вісім регіональних об’єднань, співпрацює з Радою громадянського суспільства Європейського Союзу. Її представники неодноразово відвідували Брюссель для участі в зустрічах.

Боротьба з корупцією є однією з вимог європейської інтеграції. Тому учасники національного об’єднання прагнуть посилити цей напрямок і домогтися його належного відображення у стратегії розвитку громадянського суспільства.

За словами Марії Маладики, в Україні вже є чимало громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. На Тернопільщині також працюють активісти цього напрямку. Асоціація має стати майданчиком, де вони зможуть об’єднувати зусилля та посилювати свій вплив.

На Тернопільщині проведуть форум громадських організацій

Щоб залучити до об’єднання більше активних людей та організацій, 8 листопада на Тернопільщині планують провести форум організацій громадянського суспільства.

До участі запрошують громадські організації, благодійні фонди, волонтерів та всіх, хто займається громадською діяльністю і хоче налагодити співпрацю з однодумцями.

Як пояснили учасники ефіру, форум задуманий не лише як майданчик для знайомства та обміну досвідом, а й як простір для менторства. Зокрема, представники організацій зможуть отримати практичні консультації з юридичних питань, змін у законодавстві, фінансової діяльності та реалізації проєктів.

Також заплановані діалог із представниками влади, участь фахівців всеукраїнського та міжнародного рівнів і включення представників Кабінету Міністрів України щодо стратегії розвитку громадянського суспільства.

Організатори наголошують, що важливо залучити якомога більше громадських діячів, аби їхні потреби та пропозиції були почуті під час формування державної політики.

Для участі у форумі потрібно зареєструватися. Посилання на реєстраційну форму та інформацію про захід організатори публікують на сторінках у Facebook Марії Маладики, Андрія Довбуша, Ольги Караванської та на сторінці Асоціації розвитку громадянського суспільства. Деталі щодо місця проведення та програми повідомлятимуть зареєстрованим учасникам з міркувань безпеки.

Учасники асоціації переконані: об’єднання допоможе громадським організаціям не лише ефективніше реагувати на виклики сьогодення, а й разом впливати на розвиток Тернопільщини та України.