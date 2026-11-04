Новий простір для дозвілля: у Лановецькій громаді облаштовано пірс

У межах туристичного проєкту «Віста Збруча. Спадщина старого кордону» на міському ставу в Ланівцях облаштовано пірс – місце для відпочинку й риболовлі, повідомляють у міській раді.

Простір створено з урахуванням принципів інклюзивності, аби ним могли комфортно користуватися люди з різними потребами. Для зручного доступу прокладено асфальтовану доріжку, встановлено огородження та поручні, а також облаштовано місця для риболовлі.

Реалізувати об’єкт вдалося за підтримки Швейцарії у межах швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD. Дякуємо партнерам за підтримку, а всім, хто долучився – за сприяння у його створенні.

Нехай нова локація стане для жителів і гостей міста приводом частіше насолоджуватися природою і проводити час із близькими