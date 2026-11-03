Тривалий час вважався зниклим безвісти: Ангелом додому повертається захисник Сергій Черлянцев з Тернопільщини

На Щиті повертається захисник, який тривалий час вважався зниклим безвісти, повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 08 липня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н.п. Новоселівка Перша Покровського району Донецької області, загинув солдат ЧЕРЛЯНЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 1982 року народження, житель міста Борщів.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!