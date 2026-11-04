Які щеплення варто зробити дорослим: сімейна лікарка пояснила, про що подбати, крім вакцинації від грипу

Вакцинація — це не лише про дитячий вік. Дорослим також потрібно стежити за своїм вакцинальним статусом: вчасно поновлювати щеплення від дифтерії та правця, щороку вакцинуватися від грипу, а за рекомендацією лікаря — подбати про захист від COVID-19 та інших інфекцій. Частину щеплень дорослі можуть отримати безоплатно за Національним календарем, інші — зробити за власним бажанням або за медичними показаннями.

Які вакцини варто обговорити із сімейним лікарем, чим відрізняються обов’язкові щеплення від рекомендованих та як надолужити пропущену вакцинацію, розповіла «Погляду» Надія Кернична, завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини №14, сімейна лікарка.

Які щеплення передбачені для дорослих

В Україні з 1 січня 2026 року діє оновлений Національний календар профілактичних щеплень. Він передбачає безоплатну вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань: туберкульозу, гепатиту B, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, епідемічного паротиту, краснухи та вірусу папіломи людини. Водночас більшість щеплень за календарем проводять у дитячому віці. Для дорослих передбачена передусім ревакцинація проти дифтерії та правця кожні 10 років.

«Якщо людина дотримувалася календаря щеплень у дитинстві, то останню планову вакцинацію проти дифтерії та правця вона мала отримати у 16 років. Наступні щеплення потрібно робити кожні 10 років — у 26, 36, 46 років і так далі», — пояснює Надія Кернична.

За словами лікарки, навіть якщо людина пропустила чергову ревакцинацію, це не означає, що вже пізно вакцинуватися. Потрібно звернутися до сімейного лікаря, перевірити записи про попередні щеплення та визначити подальшу схему.

Особливо актуальним захист від правця став під час повномасштабної війни. Вибухові травми, поранення, порізи та контакт із землею або забрудненими предметами можуть створювати ризик інфікування. Також лікарі перевіряють вакцинальний статус людини після укусів тварин — паралельно з оцінкою необхідності профілактики сказу.

Грип і COVID-19: сезонні щеплення

Окремо дорослим варто подбати про вакцинацію від грипу. Її рекомендують проводити щороку перед початком сезону захворюваності. Особливо важливе щеплення для людей із хронічними захворюваннями, вагітних жінок та інших груп ризику.

«Вакцинація не гарантує, що людина взагалі не захворіє на грип. Але вона допомагає знизити ризик тяжкого перебігу, ускладнень і несприятливих наслідків», — зазначає сімейна лікарка.

Вакцину від грипу можна придбати в аптеці та звернутися до свого сімейного лікаря для проведення щеплення. У разі вакцинації від COVID-19 діють окремі рекомендації: для більшості людей достатньо однієї дози первинної вакцинації, а людям із груп ризику може бути рекомендована ревакцинація через 6–12 місяців. Необхідність додаткового щеплення визначає лікар.

Які ще вакцини можна зробити дорослим

Крім щеплень, передбачених Національним календарем, є вакцини, які можуть бути рекомендовані залежно від віку, стану здоров’я, способу життя та ризику контакту з інфекціями.

Надія Кернична називає серед них вакцини проти:

пневмококової інфекції — вона може спричиняти пневмонію, менінгіт та інші небезпечні захворювання;

гепатиту B — вірус уражає печінку та може призводити до хронічного захворювання;

вірусу папіломи людини (ВПЛ) — окремі типи вірусу пов’язані з розвитком раку шийки матки та інших онкологічних захворювань.

«Якщо людина має бажання зробити таке щеплення, вона може придбати вакцину в аптеці та звернутися до свого сімейного лікаря. Ми консультуємо пацієнта і, якщо немає протипоказань, проводимо вакцинацію», — каже лікарка.

Водночас важливо враховувати, що з 2026 року вакцинація проти ВПЛ включена до Національного календаря для дівчат віком від 12 до 13 років включно. Це щеплення для цієї вікової групи є безоплатним. Для інших вікових категорій питання вакцинації варто обговорити із сімейним лікарем.

З чого почати, якщо не пам’ятаєте своїх щеплень

Перший крок — звернутися до сімейного лікаря. Він допоможе перевірити наявні записи про вакцинацію, визначити, які щеплення потрібно поновити, та скласти індивідуальний план.

У разі пропущених щеплень не завжди потрібно починати весь курс спочатку: подальшу схему визначають з урахуванням уже отриманих доз і віку пацієнта.

«Важливо не відкладати вакцинацію. Краще перевірити свій вакцинальний статус і подбати про захист завчасно, а не тоді, коли вже виникла небезпека захворіти», — радить Надія Кернична.