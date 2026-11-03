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Під час обгону Mazda зіткнулася з Peugeot: подробиці страшної трагедії на Тернопільщині

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Смертельна ДТП сталася 3 листопада близько 14:00 на об’їзній дорозі Тернополя, неподалік села Гаї Шевченківські. Загинули водій Peugeot і пасажир Mazda. Ще двоє людей травмувалися.

За попередніми даними поліції, автомобіль Mazda під час обгону зіткнувся з Peugeot.

Унаслідок аварії загинули водій Peugeot та пасажир Mazda. Травми отримали водій і ще один пасажир Mazda.

На місці події працюють слідчі поліції та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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