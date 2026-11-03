Повідомив, що син потрапив у поліцію через бійку: шахрай ошукав тернополянку на понад 30 тисяч гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася місцева жителька 1944 року народження із заявою про шахрайство.



Як з’ясували правоохоронці, до потерпілої зателефонував невідомий чоловік, який представився поліцейським. Незнайомець повідомив, що її син нібито потрапив до поліції через бійку. Аби уникнути покарання, за словами співрозмовника, необхідно було терміново перерахувати гроші.



Повіривши аферисту та хвилюючись за сина, жінка виконала його вказівки й самостійно переказала на вказаний банківський рахунок 30 449 гривень.



Після перерахування коштів зв’язок із незнайомцем обірвався. Лише тоді жінка зрозуміла, що стала жертвою шахраїв, і звернулася по допомогу до поліції.



Наразі поліцейські встановлюють усі обставини шахрайства та особу зловмисника.

Правоохоронці застерігають громадян: шахраї часто використовують повідомлення про нібито затримання родичів, дорожньо-транспортні пригоди чи інші надзвичайні ситуації, щоб змусити людину діяти поспіхом.



Якщо вам телефонують із подібними повідомленнями, не поспішайте переказувати гроші. Насамперед зв’яжіться з родичем, про якого йдеться, або зателефонуйте до поліції за номером 102. Не довіряйте незнайомцям, навіть якщо вони представляються правоохоронцями.



Пам’ятайте: вимога переказати гроші за «вирішення питання» з поліцією – ознака шахрайства.







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