У Тернополі перевірили дві поліцейські станції: виявили проблеми

У Тернополі представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили дві поліцейські станції. Обидві мають належний стан приміщень, однак не відповідають вимогам доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. На одній зі станцій також не ведуть журнал обліку відвідувачів.

Про результати моніторингового відвідування повідомили у Представництві Уповноваженого ВРУ з прав людини в Тернопільській області.

Перевірку провела група національного превентивного механізму (НПМ) у межах контролю за дотриманням прав людини. Моніторинг охопив дві поліцейські станції, які працюють у межах проєкту «Поліцейський офіцер громади».

Перша станція розташована на території залізничного вокзалу. Представники НПМ відзначили її зручне розташування та належний стан внутрішніх приміщень. Водночас там не ведуть журнал обліку доставлених, відвідувачів та запрошених.

Друга поліцейська станція розміщена у багатоквартирному житловому будинку. Її приміщення просторі, мають достатню кількість кімнат для прийому громадян і перебувають у належному стані.

В обох установах облаштовані інформаційні стенди з довідковими матеріалами для відвідувачів.

Однак головне зауваження моніторингової групи стосується доступності. Приміщення обох станцій не відповідають вимогам безбар’єрності, що ускладнює рівний доступ до поліцейських послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

За результатами перевірки представники Уповноваженого нададуть рекомендації щодо усунення недоліків і приведення умов роботи поліцейських станцій у відповідність до вимог законодавства та міжнародних стандартів захисту прав людини.