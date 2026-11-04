Півтора року підготовки — і знову перенесення: у справі Івана Марчука призначили дату нового засідання

Суд завершив підготовче провадження у справі Івана Марчука щодо прав на зображення його картин. Водночас розгляд по суті знову відклали. Цього разу відповідачі попросили перенести його, зокрема тому, що не були готові до засідання, пише 20 хвилин.

Через майже півтора року суддя закрив підготовче судове засідання та призначив справу до розгляду по суті. Йдеться про позов всесвітньо відомого художника Івана Марчука, який у 2020 році нібито надав виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення своїх картин чотирьом людям — Ігорю Апостолу, Михайлу Синиці, Сергію Павленку і Тамарі Стрипко. Остання, до слова, повністю визнає позов.

Ще одна експертиза?

Так, у суді 4 листопада через відеоконференцзв’язок взяв участь у засіданні відповідач Михайло Синиця, якого не було минулого разу. Суд розглядав його клопотання щодо проведення технічної експертизи аудіозапису.

— Там є прямі докази про те, що ми працювали, були знайомі до тих моментів, коли позивач та відповідачка Стрипко заявляла під присягою в суді, що вони мене не знають. І Стрипко згадала, що вона мене знала, тільки на момент підписання договору. Ми працювали до підписання договору і є докази і в скрінах в переписці, — повідомив Синиця.

Тамара Стрипко у свою чергу повідомила, що коло спілкування її і художника Івана Марчука дуже широке. Вона не заперечила, що спілкувалась із Михайлом Синицею, але заперечила проти доручення аудіозаписів.

— В кінці 20-го року ця розмова відбулася. Я послухала навіть запис. Я не заперечую проти автентичності цієї розмови. Але вона ніяким чином не стосується того інциденту, який трапився 21 травня 20-го року (підписання договору). І я була переконана, що цей інцидент розпочався 21 травня, так він 21 травня і закінчився. Інша річ, яким чином і чому Синиця здійснював ці аудіозаписи, — повідомила Стрипко.

Заслухавши позиції сторін суд оголосив, що оскільки Тамара Стрипко не заперечила щодо автентичності записів, експертизу провести можливо, але пізніше.

— Під час дослідження доказів, зокрема, аудіозаписів, відповідач може знову заявити це клопотання. І суд буде вирішувати з огляду на досліджені докази та їх значимість. Тому на даному етапі суд відкладає розгляд клопотання, — вирішив суддя.

Долучили скріни переписок

Далі суддя запитав учасників, чи не проти вони закрити підготовче провадження і перейти до розгляду справи по суті. Але між учасниками виник спір щодо того, чи долучив суд докази, надані Михайлом Синицею раніше — це скріншоти переписок, електронної пошти, месенджерів та іншого.

— Суд йде вам назустріч, знову ж таки. Заявіть конкретне клопотання, що ви вважаєте за необхідне долучити, — сказав суддя відповідачу Синиці і оголосив коротку перерву, аби той підготувався.

Після перерви Михайло Синиця перелічив документи, які бажав долучити до справи. Його клопотання підтримали відповідач Сергій Павленко і представниця Ігоря Апостола у суді — Оксана Притула.

Представниця художника — Наталія Калініченко просила суд відмовити у задоволенні клопотання.

— Звертаю увагу, що там жодним чином не фігурує позивач (Іван Марчук). Яким чином ті листування мають відношення до нього, тим паче, до даного спору, до предмету доказування, незрозуміло, — просила Наталія Калініченко.

Суд вирішив задовольнити клопотання, долучивши перелічені докази до матеріалів справи.

До суті справи так і не перейшли

Нагадаємо, минулого разу представниця Івана Марчука просила суд призначити наступне засідання із можливістю закрити підготовче провадження і в цей же день перейти до розгляду справи по суті. У суді 4 листопада сторони дійшли згоди щодо того, щоб закрити підготовче засідання. Але заперечили щодо можливості перейти до розгляду справи.

— Сьогодні я не маю такої можливості, на жаль, — повідомив відповідач Сергій Павленко

— Сьогодні ви будете готова? – запитує суддя представницю Ігоря Апостола Оксану Притулу, — Ні Ваша Честь, — відповіла представниця.

— Є ще один маленький нюанс. Це те, що мій захисник не може брати участь. Тому я прошу перенести (засідання), — повідомив Михайло Синиця.

Представниця Івана Марчука вважає це затягуванням справи.

— Суд в минулому засіданні попереджав відповідачів, що розгляд справи по суті може розпочатися 4 листопада. Не зважаючи на це прошу суд вирішити питання щодо виклику експертів у наступне засідання з метою не затягувати розгляд справи, — наголосила Наталія Калініченко.

Наступне судове засідання, де мають перейти до розгляду справи по суті, заплановане на 12 листопада. Суд ухвалив також викликати експертів до суду на цю дату.

Редакція 20 хвилин продовжує стежити за судовим процесом за позовом Івана Марчука.

Справа Івана Марчука

Нагадаємо, оскаржуваний договір Іван Марчук і четверо відповідачів уклали у 2020 році. Художник нібито надав виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення своїх картин терміном на 100 років. І зробив це за 10 тисяч гривень і п’ять відсотків ліцензійних платежів.

— Це ліцензія, дозволи на використання зображень створених ним (художником, — прим. авт.), так як в договорі прописано, на момент його укладення. Тобто зображень картин. Але зображення картин використовуються постійно. Тобто не можна провести виставку без використання зображення картин, навіть на рекламі, на флаєрі, на вивісці використовують ці зображення. І Марчук позбавлений такого права на його відомі і цінні зображення творів. До речі, самим договором передбачено, в тому числі, обов’язок Марчука надати їм оригінали картин за їхнім запитом, — наголошувала Наталія Калініченко.

Пізніше Іван Марчук, додає представниця, випадково дізнався, що підписав договір, яким передав права на зображення своїх творів. Художник був переконаний, що документ мав інший зміст і не був чинним, і що його ввели в оману.

— Він дізнався, що контрагентів виноробів стали чужі люди запитувати, чи мають вони дозвіл на використання творів Івана Степановича. Тоді він зрозумів, що цей договір хтось вважає чинним. Тому документ ми віднайшли, уточнили інформацію і вирішили подати позов про визнання недійсним, — розповідала представниця.