Тернопільщина втратила захисника Степана Андреїва

ТРИБУХІВСЬКА ГРОМАДА У ЖАЛОБІ

Сьогодні відійшов у вічність Андреїв Степан – учасник бойових дій, військовослужбовець, уродженець села Трибухівці, повідомляють на сторінці громади.

Це непоправна втрата для рідних і близьких, для всіх, хто знав Степана, і для усієї громади.

Завтра, 5 листопада, Трибухівська громада зустрічатиме свого земляка, щоб віддати йому останню шану.

Місце зустрічі — біля пам’ятника «Борцям за волю України» на вулиці Горішній.

Час зустрічі повідомимо додатково.

Закликаємо жителів громади прийти та долучитися до живого коридору пошани, аби разом провести Степана та засвідчити повагу до його життєвого шляху.

Розділяємо біль цієї втрати та висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам’ять. Вічний спокій