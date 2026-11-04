Укриття тернопільських шкіл відкриватимуть для мешканців у позанавчальний час

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради розглянув порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти громади.

Як пояснили під час засідання 4 листопада, зміни до законодавства передбачають, що керівники закладів освіти зможуть розробляти порядок доступу та правила перебування людей в укриттях.

Водночас для дошкільних закладів передбачене окреме правило: їхні укриття використовуватимуть виключно для дітей і працівників закладу.

Укриття закладів загальної середньої освіти зможуть використовувати мешканці громади у позанавчальний час — із 18:00 до 8:00. Під час канікул, у вихідні та святкові дні доступ передбачений цілодобово.

Під час обговорення порушили питання, чи зможуть сторонні люди потрапляти до укриттів за погодженням з адміністрацією. Представники міськради пояснили, що в закладах практично немає вільних приміщень, які можна було б відокремити для населення.

Детальний порядок доступу та перебування в укриттях мають визначати керівники закладів.