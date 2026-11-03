12:42 | 3.11.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

На Тернопільщині за добу виникли дві пожежі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Протягом минулої доби надзвичайники ліквідували дві пожежі у приватних будівлях. Від вогню врятовано три споруди.
О 09:16 загорілася господарська будівля у селі Городниця Чортківського району. Площа пожежі — 35 м². 🔥 Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку та перекриття. Рятувальники врятували будівлю.
Ще одна пожежа виникла у житловому будинку в селі Садки Великодедеркальської громади. Площа займання — 20 м². 🔥 Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку та перекриття. Від пожежі врятовано дві будівлі.
⚠️ **Рятувальники нагадують:** дотримуйтеся правил пожежної безпеки у побуті.
🔌 Не залишайте без нагляду електроприлади та опалювальне обладнання, стежте за справністю електромережі.
📞 У разі пожежі негайно телефонуйте 101.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *