Грип і COVID-19: кому варто вакцинуватися та де у Тернополі зробити щеплення

Осінь і зима — період активного поширення грипу, ГРВІ та COVID-19. Попри завершення пандемічних обмежень, коронавірус продовжує циркулювати, а сезонний грип щороку загрожує здоров’ю, особливо людей із хронічними захворюваннями, вагітних жінок та інших груп ризику. Вакцинація не гарантує, що людина не захворіє, проте допомагає знизити ризик тяжкого перебігу інфекції та небезпечних ускладнень.

Коли найкраще вакцинуватися від грипу, кому потрібне щеплення від COVID-19, чи можна вводити обидві вакцини одночасно та де в Тернополі зробити щеплення, розповіла “Погляду” Надія Кернична, завідувачка амбулаторії загальної практики — сімейної медицини №14, сімейна лікарка.

Які інфекційні захворювання зараз найчастіше становлять загрозу для дорослих і дітей? Чому вакцинація залишається одним із найефективніших способів захисту від них?

Зараз осінь — сезон респіраторних захворювань. Це грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, COVID-19, який нікуди не зник і продовжує циркулювати.

Одним із найефективніших способів профілактики грипу є щорічна вакцинація. Особливо важливо подбати про щеплення людям із хронічними захворюваннями, вагітним жінкам та іншим пацієнтам, які мають підвищений ризик тяжкого перебігу хвороби.

Вакцинація не гарантує, що людина взагалі не захворіє. Однак вона знижує ризик тяжкого перебігу, ускладнень і несприятливих наслідків захворювання.

Чи розпочалася вже вакцинація від грипу в амбулаторії? Чи можна отримати щеплення безоплатно?

Так, сезон вакцинації вже розпочався. На жаль, цього року наразі не маємо безоплатної вакцини від грипу. Її можна придбати в аптеці та звернутися до свого сімейного лікаря, щоб зробити щеплення.

Чи варто вакцинуватися від грипу та COVID-19 щороку? Коли найкраще робити ці щеплення? Чи можна вакцинуватися від обох захворювань одночасно?

Вакцинацію від грипу рекомендують проводити щороку, перед початком сезону захворюваності. Щеплення від COVID-19 також проводять відповідно до актуальних рекомендацій та індивідуальних потреб пацієнта.

Це різні вакцини, які захищають від різних інфекцій. Їх можна вводити в один день, але в різні руки. Водночас ми зазвичай рекомендуємо пацієнтам робити щеплення з невеликим інтервалом — наприклад, через кілька днів. Так легше зрозуміти, яка саме вакцина могла спричинити місцеву реакцію, якщо вона виникне.

Хто передусім має вакцинуватися від грипу та COVID-19?

Насамперед це люди з хронічними захворюваннями та вагітні жінки, адже вони мають вищий ризик ускладнень. Також важливо вакцинуватися людям, які належать до інших груп ризику тяжкого перебігу цих захворювань.

Чи потрібно робити щеплення від COVID-19 тим, хто вже перехворів? Як часто слід оновлювати захист і від чого залежить кількість доз?

Так, перенесене захворювання не означає, що людина більше не потребує вакцинації. Раніше схема вакцинації від COVID-19 передбачала кілька доз: спочатку дві, згодом рекомендували третю та четверту.

Зараз рекомендації змінилися. Для більшості людей достатньо однієї дози первинної вакцинації. Людям із груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 може бути рекомендована ревакцинація через 6–12 місяців. Кількість доз і необхідність поновлення захисту визначає лікар відповідно до стану здоров’я пацієнта та чинних рекомендацій.

Чи змінилося ставлення людей до вакцинації від COVID-19 після завершення пандемічних обмежень? Чи приходять пацієнти на щеплення за власною ініціативою?

Щодо вакцинації від COVID-19, то зараз, мабуть, частіше звертаються люди, які планують виїжджати за кордон і яким потрібне щеплення. Щоб пацієнти масово приходили з власної ініціативи, аби поновити захист від коронавірусу, такого наразі не спостерігаємо.

Водночас є категорії пацієнтів, які відповідально ставляться до свого здоров’я та щороку вакцинуються від грипу.

Якщо людина нещодавно перехворіла на грип або COVID-19, чи потрібно їй усе одно вакцинуватися? Чи має вона вже певний імунітет?

Так, перенесене захворювання не замінює вакцинацію. Навіть після того, як людина перехворіла, щеплення може бути потрібним. Особливо це стосується грипу, оскільки протягом сезону можуть циркулювати різні штами вірусу.

Які реакції організму після вакцинації є нормальними, а які симптоми мають насторожити?

Нормальними реакціями можуть бути біль, почервоніння або набряк у місці ін’єкції, а також незначне підвищення температури тіла до субфебрильних показників. Зазвичай такі реакції минають самостійно протягом двох-трьох днів.

Якщо ж набряк або почервоніння виражені, з’являється сильний біль чи висока температура, потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Які вакцини від грипу та COVID-19 зараз доступні в Україні та Тернополі?

Щодо вакцин від грипу, то серед препаратів, які можна знайти в аптеках, — «Ваксігрип» та «Джісіфлю». Наявність потрібно уточнювати безпосередньо в аптеках.

Щодо вакцинації від COVID-19, то наразі в нашій амбулаторії вакцини немає. Раніше ми отримували вакцину Pfizer. Якщо препарат знову надходить до амбулаторії, ми маємо можливість проводити щеплення. Вакцинація від COVID-19, якщо вакцина є в наявності, безоплатна.

Чому важливо подбати про вакцинацію до початку сезону захворюваності?

Важливо вакцинуватися завчасно, оскільки організму потрібен певний час для формування імунної відповіді та вироблення захисних антитіл. Тому я раджу не нехтувати вакцинацією. Вона допомагає знизити ризик ускладнень і тяжкого перебігу захворювань.