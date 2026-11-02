Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олександр Бринюк з Тернопільщини
У боях за незалежність України загинув наш земляк – Бринюк Олександр Іванович, 1983 року народження, житель села Тилявка, повідомляє шумський міський голова Вадим Боярський.
Свій військовий шлях Олександр розпочав ще у серпні 2022 року. Пройшов навчання, потім перші бої, наступи, важкі військові завдання, втрати та перемоги. Усі ці події гартували його силу і мужність, жагу до життя та бажання вистояти і перемогти ненависного ворога. Молодший сержант, командир відділення самохідного артилерійського взводу завжди був хоробрим, відповідальним та мужнім. Він мав непохитну внутрішню силу та загострене почуття справедливості, ніколи не ховався за спинами інших і завжди щиро вірив у щасливе та мирне майбутнє своєї родини й рідного краю. Його серце було сповнене безмежної любові до України, заради свободи якої він віддав найдорожче.
Загинув Герой 01 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.
Вічна пам’ять Герою! Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам Олександра!