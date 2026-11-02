Під час виконання бойового завдання загинув захисник Олександр Бринюк з Тернопільщини

Свій військовий шлях Олександр розпочав ще у серпні 2022 року. Пройшов навчання, потім перші бої, наступи, важкі військові завдання, втрати та перемоги. Усі ці події гартували його силу і мужність, жагу до життя та бажання вистояти і перемогти ненависного ворога. Молодший сержант, командир відділення самохідного артилерійського взводу завжди був хоробрим, відповідальним та мужнім. Він мав непохитну внутрішню силу та загострене почуття справедливості, ніколи не ховався за спинами інших і завжди щиро вірив у щасливе та мирне майбутнє своєї родини й рідного краю. Його серце було сповнене безмежної любові до України, заради свободи якої він віддав найдорожче.

Загинув Герой 01 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.