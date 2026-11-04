У Тернополі триває конкурс на найкращу різдвяну шопку

У Тернополі триває щорічний конкурс «Різдвяне диво» у номінації «Різдвяна шопка». Учасникам пропонують власноруч створити макет традиційної різдвяної шопки, який передаватиме атмосферу та символіку Різдва. Найкращі роботи представлять на виставці, а авторів відзначать подяками міського голови та грошовими винагородами.

Долучитися до конкурсу можуть усі охочі без вікових обмежень. Подавати можна індивідуальні, родинні та колективні роботи. Для участі необхідно до 20 листопада 2026 року заповнити Google-форму.

Готові шопки прийматимуть до 1 грудня 2026 року в Українському домі за адресою: м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 27.

Під час оцінювання комісія враховуватиме оригінальність і самобутність роботи, розкриття теми, якість та техніку виконання, творчий підхід, акуратність, креативність і самостійність виготовлення. Зокрема, фігурки й архітектурні споруди мають бути створені власноруч.

Кожна конкурсна робота повинна мати прикріплену на зворотному або внутрішньому боці супровідну картку із зазначенням номінації та інформацією про автора, заклад чи організацію.

Виставка поданих робіт триватиме у грудні 2026-січні 2027 року. Комісія відбере найкращі роботи та визначить переможців серед професіоналів і аматорів з урахуванням вікових категорій.

Відзначимо, що конкурсні роботи авторам не повертаються. Організатори також залишають за собою право на їх вільне використання.