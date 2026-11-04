Майже 11 млрд грн митних платежів спрямувала до державного бюджету Тернопільська митниця 

У січні–жовтні 2026 року Тернопільська митниця забезпечила надходження до державного бюджету 10,8 млрд грн митних платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень зріс на 3,8 млрд гривень.

Водночас під час митного оформлення товарів у зоні діяльності митниці надано передбачені законодавством пільги зі сплати митних платежів на суму 5,5 млрд гривень, що становить 51% від обсягу митних платежів, перерахованих до бюджету за цей період.

Середньоденні надходження за цей період становили майже 50 млн гривень.

Найбільшу частку в структурі митних платежів традиційно склав податок на додану вартість – 9 млрд 436 млн гривень. Крім того, до бюджету надійшло майже 1 млрд 70 млн грн мита, 207 млн грн акцизного податку та 90 млн грн інших платежів.

Основними бюджетоформуючими товарами були:

трактори – 2 млрд 826 млн грн;

полімери етилену в первинних формах – 2 млрд 536 млн грн

обладнання для розбризкування рідких речовин – 1 млрд 939 млн грн;

інсектициди, родентициди, фунгіциди та гербіциди –1 млрд 922 млн грн;

вуглецева сталь – 1 млрд 871 млн гривень;

легкові автомобілі – 1 млрд 277 млн гривень.