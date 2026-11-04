Вова Циган заграв і заспівав у міграційній службі Тернополя

Відомий у Тернополі вуличний музикант і блогер Володимир, якого у соцмережах знають як Вову Цигана, звернувся до міграційної служби для оформлення нового паспорта. Попередній документ хлопець втратив.

Про це повідомили у Міграційній службі Тернопільської області.

Володимир побував у Тернопільському відділі №1 Управління Державної міграційної служби. Після оформлення документів він разом із товаришем вирішив заспівати для працівників установи та відвідувачів.

Вова Циган став відомим завдяки виконанню українських пісень під гітару на вулицях Тернополя. Його виступи публікують у соціальних мережах, де вони знаходять відгук у слухачів.

За інформацією міграційної служби, хлопець також займається волонтерством і донатить на підтримку українських військових.