Суд офіційно підтвердив загибель військового Володимира Скопика з Тернопільщини

Володимир Скопик із села Лисівці Товстенської громади, якого з травня 2026 року вважали зниклим безвісти, офіційно визнаний загиблим. Факт його смерті встановив Чортківський районний суд.

Про це повідомили у Товстенській територіальній громаді.

Володимир Скопик народився 21 серпня 1979 року в селі Лисівці. На військову службу його призвали 3 жовтня 2024 року під час мобілізації. Служив у званні старшого солдата.

13 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Варачине Юнаківської громади Сумського району позиція, на якій перебував військовий, зазнала удару російського ударного безпілотника.

Після влучання зв’язок із Володимиром Скопиком зник. Через постійні обстріли евакуювати тіло із позиції не вдалося. Відтоді захисник вважався зниклим безвісти.

25 вересня 2026 року Чортківський районний суд Тернопільської області ухвалив рішення про встановлення факту смерті Володимира Скопика.

У громаді висловили співчуття рідним, близьким та всім, хто знав захисника.

Вічна пам’ять і шана воїну!