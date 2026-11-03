На Тернопільщині через суд вимагають повернути державі понад 1,8 га земель Дністровського каньйону

Чортківська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про повернення у державну власність понад 1,8 га земель Національного природного парку «Дністровський каньйон». Їхню вартість оцінюють у 225 тисяч гривень.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

Встановлено, що під час передачі у комунальну власність земельної ділянки площею 28,19 га до її меж включили території природно-заповідного фонду, які належать до національного природного парку «Дністровський каньйон».

За твердженням прокуратури, землі заповідного фонду такого рівня не можуть перебувати у комунальній власності. Тому прокурори звернулися до суду в інтересах держави з позовом до Мельнице-Подільської селищної ради, вимагаючи повернути спірні ділянки державі.

Господарський суд Тернопільської області вже відкрив провадження у справі.