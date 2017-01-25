Першу на Тернопільщині Стратегію розвитку розробила Почаївська міська ОТГ

Почаївська міська об’єднана територіальна громада першою на Тернопільщині розробила і затвердила Стратегію розвитку на 2017-2027рр. Цей документ передбачає переорієнтування місцевої політики в сторону охорони та ощадливого використання місцевих природних ресурсів, впровадження кластерної моделі розвитку місцевої економіки, сприяння росту зайнятості населення в формі віддалених робочих місць.

“Ці економічні пріоритети для нас є життєво важливими. Зокрема, є велика надія на сфери туризму та рекреації. Сподіваємося, що запропонована ініціатива зі сприяння росту зайнятості населення в формі віддалених робочих місць допоможе втримати в громаді молодих людей”, – говорить голова Почаївської об’єднаної територіальної громади Василь Бойко, – “Стратегія розвитку має 12 сторінок. Її розробляла робоча група, до якої входили люди із життєвим і професійним досвідом. Залучали до роботи і молодих людей віком 25 років. Хочу також зазначити, що маю підтримку і від депутатів міськради, зокрема від фракції “Блок Петра Порошенка “Солідарність”, до якої входить 11 депутатів із 26. Ця політична сила підтримала мене на виборах і підтримує й зараз”.

Бюджет громадських ініціатив

У рамках реалізації Стратегії виконавчий комітет Почаївської міської ради прийняв рішення про запровадження конкурсу проектів “Бюджет громадських ініціатив”.

“Заплановано, що громадський бюджет становитиме близько 70 тисяч гривень. Бюджет буде загальний, можливо, буде профінансовано кілька проектів. Під час їхньої розробки буде визначено, по яких напрямках громада найбільше потребує розвитку. І тут дуже важливо, щоб населення самоорганізувалося”, – зазначає Василь Бойко.

Також Почаївська об’єднана територіальна громада розробляє генеральний план, щоб розширити межі громади і ощадно використовувати ресурси. Це дозволить систематизувати і узаконити використання землі, дасть можливість розвивати інвестиційні проекти.

Стратегія розвитку передбачає чотири основні цілі

Серед пріоритетних завдань варто виокремити створення Агенції розвитку Почаївської об’єднаної громади та план перепідготовки службовців апарату міської ради для управління громадою. “Дуже важливим на сьогодні є одна з цілей, що цікавить населені пункти, які приєдналися до Почаєва, це – вирівнювання соціально-економічного розвитку сільських і міських територій об’єднаної громади. Вона передбачає модернізацію комунального господарства об’єднаної громади; розвиток транспортної інфраструктури між населеними пунктами; реалізацію перспективної Програми благоустрою території м. Почаєва, сіл Старий Тараж, Комарин та Затишшя із збереженням рекреаційних об’єктів; поліпшення якісного стану закладів освіти, медичного обслуговування, культури; забезпечення доступу мешканців об’єднаної громади до швидкісного Інтернету”, – ділиться планами голова Почаївської міської ОТГ Василь Бойко.

Проект «Консолідація зусиль місцевої влади та громадськості Почаєва, Старого Таража, Комарина для розробки та реалізації Стратегії розвитку Почаївської об’єднаної територіальної громади» здійснено за фінансової підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. До робочої групи, яку очолював заступник Почаївського міського голови Андрій Чубик, входили експерти громадської організації “Гуртом!” Сергій Хлєбас та Ігор Ковалик. Зазначимо, 23 січня Стратегія розвитку Почаївської міської об’єднаної територіальної громади була репрезентована в Тернополі.