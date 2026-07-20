У Тернополі на понад місяць зупинять дві котельні: хто залишиться без гарячої води

У Тернополі триває підготовка теплового господарства до нового опалювального сезону. У зв’язку з проведенням ремонтних робіт та гідравлічних випробувань теплових мереж із 20 липня по 26 серпня 2026 року буде зупинено роботу двох котелень КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Як повідомили на підприємстві, на 38 днів припинять роботу котельні на вулиці Купчинського та у провулку Цегельному.

Під тимчасове відключення потраплять будинки, які обслуговують ці котельні.

Котельня на вул. Купчинського:

вул. Купчинського, 1, 7, 9;

вул. Сергія Корольова, 2, 4, 6, 8, 10;

бульвар Симона Петлюри, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10;

вул. Василя Стуса, 2, 4, 8, 10;

вул. 15 Квітня, 2, 4, 6, 8, 10.

Котельня у провулку Цегельному:

вул. Миру, 13;

вул. Карпенка, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Крім того, на час проведення гідравлічних випробувань буде припинено постачання гарячої води до житлових будинків на вулиці 15 Квітня, бульварі Симона Петлюри, вулицях Сергія Корольова та Василя Стуса.

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» зазначають, що роботи необхідні для перевірки стану тепломереж та їхньої надійної роботи в осінньо-зимовий період.