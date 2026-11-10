Після 87 років забуття: у Бережанах відтворили унікальну мозаїку Матері Божої з Дитятком

У Бережанській замковій каплиці відтворили мозаїку із зображенням Матері Божої з Дитятком, яку радянські військові розстріляли у 1939 році. Відновлену ікону представлять 17 листопада під час урочистостей з нагоди 25-річчя створення Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах.

Про це повідомили на сторінці заповідника.

Мозаїка прикрашала центральний біломармуровий вівтар каплиці, встановлений у 1901 році замість втраченого готичного. Її створили італійські майстри.

У 1939 році мозаїчну ікону знищили пострілами радянські військові. Від неї збереглася лише одна золота смальтинка.

Відтворити втрачену роботу вдалося завдяки науковим дослідженням фахівців заповідника та залучених науковців. Вони зібрали історичні й візуальні матеріали, які стали основою для реконструкції мозаїки. Роботи підтримали меценати.

У заповіднику зазначають, що повернення мозаїки стане важливим кроком у відновленні мистецької та духовної спадщини Бережанської замкової каплиці.

Відновлену ікону Матері Божої з Дитятком представлять 17 листопада під час святкування 25-річчя заповідника.