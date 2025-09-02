19:51 | 2.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Афіша Тернополя 

503-річчя Чорткова: спільна молитва за мир та єдність України з Блаженнішим Епіфанієм

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Запрошуємо на спільну молитву з нагоди 503-ї річниці Дня міста Чорткова, яку очолить Блаженніший Епіфаній

У четвер, 4 вересня, о 9:00 на центральній площі Героїв Євромайдану відбудеться велика спільна молитва за мир та єдність України з нагоди відзначення 503-ї річниці Дня міста Чорткова. Молитву очолить Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Епіфаній.

Цей візит Блаженнішого до Чорткова відбувається з нагоди 120-річчя церкви Святої Покрови та 503-річчя міста.

Після молитви заплановано:

  • вручення відзнак «Почесний громадянин міста Чорткова» родичам загиблих Героїв російсько-української війни;

  • вручення високих церковних нагород ветеранам війни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *