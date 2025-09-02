503-річчя Чорткова: спільна молитва за мир та єдність України з Блаженнішим Епіфанієм
Запрошуємо на спільну молитву з нагоди 503-ї річниці Дня міста Чорткова, яку очолить Блаженніший Епіфаній
У четвер, 4 вересня, о 9:00 на центральній площі Героїв Євромайдану відбудеться велика спільна молитва за мир та єдність України з нагоди відзначення 503-ї річниці Дня міста Чорткова. Молитву очолить Предстоятель Православної Церкви України, Митрополит Київський і всієї України Блаженніший Епіфаній.
Цей візит Блаженнішого до Чорткова відбувається з нагоди 120-річчя церкви Святої Покрови та 503-річчя міста.
Після молитви заплановано:
-
вручення відзнак «Почесний громадянин міста Чорткова» родичам загиблих Героїв російсько-української війни;
-
вручення високих церковних нагород ветеранам війни.