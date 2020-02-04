Для чого Сергій Надал зібрав позачергову сесію

31 січня відбулось позачергова сесія Тернопільської міської ради. На порядок денний було винесено всього два питання.

Сесія розпочалася о 12 годині, у залі зареєструвалося 32 депутати. Перед розглядом питань подякою за сумлінну працю прем’єр-міністра України нагородили Хімейчука Івана Сергійовича – заступника міського голови, Соколовського Олега Івановича керівника Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та Корчак Тетяну Станіславівну – керівницю Управління економіки, промисловості та праці.

Перше питання Про надання в позичку (безоплатне користування) майна комунальної власності прийняли із змінами. Отже, до проекту додали такі поправки:

термін позички оренди майна для громадських організацій та суб’єктів комунальної форми власності – 35 місяців, для державних установ -1 рік;

дати можливість виконавчому комітету міської ради розірвати договір безоплатної оренди майна в односторонньому порядку;

надіслати протокольне доручення Управлінню комунального майна згідно нового Закону до 1 травня 2020 року скласти новий порядок оренди комунального майна;

Про конфлікт інтересів заявили: Михайло Сиротюк, Назар Зелінка, Святослав Півторак та міський голова Сергій Надал, який сказав, що є членом Наглядової ради Центру науки.

У другому питанні про надання у безоплатну оренду приміщення підприємцям, які здійснюють харчування учнів додали поправку Назара Зелінки щодо можливості розірвання договору в односторонньому порядку. Також депутат звернув увагу на саму якість та склад меню у шкільних їдальнях, які в більшості потребують перегляду.

Проект підтримали 29 депутатів.

Поспішність у прийнятті цих рішень викликана тим, що із 1 лютого вступить в дію Закон України “Про оренду державного та комунального майна” за яким таке майно передаватимуть в оренду через продаж цього права на аукціоні електронної системи. Тобто взяти участь у цих торгах можуть усі бажаючі. Крім цього Закон зобов’язує створити відкриту базу із переліків державного та комунального майна, що здаються в оренду.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі