Патріарх УГКЦ відвідає Тернопіль

У рамках святкування 25-річчя Товариства українських студентів-католиків «Обнова», у найближчі вихідні на Тернопільщину завітає Глава УГКЦ Святослав.

Про це повідомляє “Номер один”.

У неділю, 2 жовтня, о 10 годині, в архикатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Тернополя Блаженніший Святослав очолить архиєрейську Службу Божу. Молитиметься Глава УГКЦ за перемогу України, мир та молодь – тернопільську і всієї України.

Також Патріарх Святослав візьме участь у Службі Божій у церкві Святого Священномученика Йосафата, що на масиві «Дружба».