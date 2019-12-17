Практикуй англійську мову з Тімоті Вілсон зі США у тернопільській бібліотеці!

Друзі, у Тернопільській обласній біблiотеці для молоді ТОБМ з’явився новий клуб, де ви можете практикувати розмовну англійську мову. Це дискусійний клуб з Тімоті Вілсон зі США. Він є волонтером Корпусу Миру. Клуб діятиме усю зиму (грудень, січень, лютий). Перше заняття – 22 грудня.

🔻 Коли? щонеділі о 15:00

🔻 Хто? Тімоті Вілсон зі США

🔻 Скільки коштує? безкоштовно

🔻 Рівень англійської? середній та вище середнього

🔻 Для кого? школярі, старшокласники, студенти, дорослі

🔻 Де? Вікно в Америку для майбутніх лідерів (при бібліотеці)

🔻 Деталі: за телефоном ☎️ +38 (068) 990-68-93.