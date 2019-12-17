Практикуй англійську мову з Тімоті Вілсон зі США у тернопільській бібліотеці!
Друзі, у Тернопільській обласній біблiотеці для молоді ТОБМ з’явився новий клуб, де ви можете практикувати розмовну англійську мову. Це дискусійний клуб з Тімоті Вілсон зі США. Він є волонтером Корпусу Миру. Клуб діятиме усю зиму (грудень, січень, лютий). Перше заняття – 22 грудня.
🔻 Коли? щонеділі о 15:00
🔻 Хто? Тімоті Вілсон зі США
🔻 Скільки коштує? безкоштовно
🔻 Рівень англійської? середній та вище середнього
🔻 Для кого? школярі, старшокласники, студенти, дорослі
🔻 Де? Вікно в Америку для майбутніх лідерів (при бібліотеці)
🔻 Деталі: за телефоном ☎️ +38 (068) 990-68-93.