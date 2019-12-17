Нинішня вища влада розпочала антиукраїнські процеси, – тернопільські депутати звернулися до ОТГ, в яких скоро відбудуться вибори

На сесії тернопільської обласної ради депутати звернулися до виборців Млиновецької, Нараївської, Великобірківської та Вікнянської ОТГ через вибори, які відбудуться 22 грудня в цих громадах.

Добровільне об’єднання фактично відбулося, і на виборах виборці громад мають підтвердити свою громадянську позицію – обрати принципових, патріотичних голів та депутатів своїх новостворених громад.

На жаль, нинішня вища влада розпочала антиукраїнські процеси, які призводять до винищення української нації та ліквідації держави України як такої. Згідно із законами, які були прийняті чинним парламентом, було знято питання добровільності об’єднання громад, відкриті для приватизації об’єкти державної власності (академії наук, в тому числі і оборонної галузі). У першому читанні прийнятий закон про так званий «ринок землі», а фактично – продаж землі олігархам, іноземцям та транснаціональним корпораціям. Бюджет, запропонований «Слугами народу», призведе до соціального та економічного колапсу. Тому завдання – бути єдиними та підтримувати один одного, – йдеться у зверненні.

Депутати підтримали рішення обласної ради про включення даних ОТГ до перспективного плану та категорично виступили проти примусового об’єднання та запропонованої Кабміном ліквідації ваших ОТГ шляхом приєднання до інших без їхньої згоди.