П’яна компанія потрощила двері у приймальному відділенні тернопільської лікарні

Напевно рідко хто задумується за яких умов доводиться працювати лікарям. Як їм чергувати у нічні зміни? Як постійно бути у зоні підвищеного ризику? Як стикатися з не завжди адекватною оцінкою та сприйняттям людей?

А є багато випадків, які часто не розповідають громадськості, коли лікар чи інший медичний працівник залишаються незахищеними і не можуть подбати про власну безпеку. Один із таких прикладів, коли неконтрольовані, «підігріті» алкоголем особи вчиняють п’яні дебоші й дозволяють собі нецензурні висловлювання й застосування фізичної сили.

Такий випадок стався у ніч на 14 грудня в Тернопільській університетській лікарні. До лікарні у приймальне відділення привезли чоловіка у стані алкогольного сп’яніння. З ним приїхала «група підтримки». В якийсь момент один з чоловіків почав буянити, влаштував сварку й розтрощив пластикові двері у приймальному відділенні та оглядовій, – йдеться у повідомленні медичного закладу.

Звичайно, дані факти зафіксувала також поліція. Утім, за такий акт вандалізму даній особі загрожує лише мінімальний штраф і нічого більше.