Письменники брати Капранови презентують новий роман у Збаражі

Відомі українські письменники та видавці Брати Капранови відвідають місто Збараж із презентацією нового історичного роману «Паперові солдати».

Захід відбудеться 12 грудня у Збаразькій центральній бібліотеці (вул. Незалежності, 8). Початок – об 11:00.

Вхід вільний.

Під час презентацій можна буде поспілкуватися з письменниками, придбати книги: «Паперові солдати», «Справа Сивого», «Майдан. Таємні файли», «Мальована історія України», «Веселих свят», «Кобзар 2000», «Щоденник моєї секретарки», «Історія нашої Церкви».