29 червня розпочинає свою роботу денний табір “Бруньки” біля лісу (локація – котеджне містечко за “Подолянами”) .

Авторська програма “За 10 днів навколо світу!” передбачає повну зайнятість дітей та максимальне перебування на свіжому повітрі. Розміщення табору виключає можливість контакту зі сторонніми людьми. Табір укомплектовано новими сучасними засобами санітарно-гігієнічної безпеки, Є свій відокремлений майданчик. Передбачено триразове харчування з використанням виключно одноразового екологічного посуду, постійний нагляд лікаря, обмежену кількість дітей у групі.

Що тут робитимуть діти? Подорожуватимуть. Так, щодня впродовж двох тижнів дітей чекають творчі майстерні, кулінарні майстер-класи, інтелектуальні батли та вікторини, спортивні ігри та змагання, розвиваючі заняття психолога та музичні розваги. Кожної днини дитина радуватиме не лише досягненнями у кулінарії, новими знаннями та подарунками, зробленими власноруч. Ми прагнемо зробити наших дітей розвинутішими, соціально адаптованішими, ерудованішими і, що найголовніше, – щасливішими, – розповідає засновниця табору “Бруньки” Ірина Марцінковська.

перша зміна: 29 червня – 10 липня (вартість складає 2850 грн. за два тижні);

друга зміна: 13 липня – 24 липня;

третя зміна: 27 липня – 7 серпня.

Детальніше можна дізнатися за тел. 067 97 99 448 (Ірина)