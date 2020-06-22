У Бучацькому районі незаконно видобули надр на понад мільйон гривень

Незаконну розробку корисних копалин виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області у червні 2020 року у ході позапланової перевірки Стінківської с.р. Бучацького району. Одне із порушень зафіксовано в околицях с.Стінка в урочищі «Травка», де виявлено незаконну розробку глини на площі 200 кв.м. та об’ємом 1600 куб.м. На місці даної розробки також виявлено видобуток каменю пісковика об’ємом 2 куб.м.

Ще одне місце самовільного видобутку каменю пісковика об’ємом 9 куб.м. виявлено в колицях с.Млинки.

На час перевірки на місцях незаконних розробок надр причетних до видобування корисних копалин осіб не виявлено.

Загальна сума розрахованих збитків, завданих незаконною розробкою корисних копалин, склала 1,140 млн.грн.

У зв’язку з тим, що в даних правопорушеннях вбачаються ознаки злочину, відповідальність за які передбачено ст.240 Кримінального Кодексу України, матеріали справи для вжиття заходів реагування передано до ГУНП в Тернопільській області.

Крім того, в урочищах «Травка» та «Біля Бариша» інспекторами зафіксовано чотири несанкціоновані сміттєзвалища, ліквідувати які обов’язковим до виконання приписом зобов’язано Стінківську сільську раду.

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