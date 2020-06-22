У Монастириськах нарешті звернули увагу на дитяче відділення у лікарні
Депутати Монастириської районної ради визнали роботу медичних закладів району під час епідемії на “відмінно”. Про це повідомляє Глава місцевої профспілки лікарів, медик Монастириської районної лікарні на Тернопільщині Віталій Тріщук.
- Тепер на рахунок дитячого відділення. Районна рада виділила 10 тис. грн на поточний ремонт відділення. Після особистої інспекції дитячого відділення, голова районної ради Володимир Петрович Данилюк визнав, що ситуація є неприпустимою. Тому, районна рада планує закласти кошти на розробку кошторисної документації на капітальний ремонт відділення педіатрії.
Нагадаємо, нещодавно Віталій Тріщук опублікував світлини з дитячого відділення на яких видно в якому жахливому стані знаходиться дитячого відділення у Монастириській лікарні.
Впродовж десятків років відділення педіатрії мізерно забезпечувалось за залишковим принципом. Коли викидались якісь меблі чи ліжка з інших відділень, то могло щось перепасти в дитяче (і то, не завжди).
- Якщо наше керівництво і влада не планують закривати дитяче відділення, а прагнуть, щоб в районі розвивалась стаціонарна педіатрична допомога, то з цим щось треба робити. Я не знаю, хто має заліплювати ті діри, латати ту підлогу, закупляти холодильники і білизну, але хтось має. Я вже не говорю про інгалятори, кардіограф, пульсоксиметри та інше приладдя, яке так необхідне для відділення. Напевно, я, як депутат районної ради і голова комісії з питань охорони здоров’я, також несу за це відповідальність. Але, я думаю, що мене почули і побачили, – тоді казав Віталій Тріщук.