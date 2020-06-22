У Монастириськах нарешті звернули увагу на дитяче відділення у лікарні

Депутати Монастириської районної ради визнали роботу медичних закладів району під час епідемії на “відмінно”. Про це повідомляє Глава місцевої профспілки лікарів, медик Монастириської районної лікарні на Тернопільщині Віталій Тріщук.

Тепер на рахунок дитячого відділення. Районна рада виділила 10 тис. грн на поточний ремонт відділення. Після особистої інспекції дитячого відділення, голова районної ради Володимир Петрович Данилюк визнав, що ситуація є неприпустимою. Тому, районна рада планує закласти кошти на розробку кошторисної документації на капітальний ремонт відділення педіатрії.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Тріщук опублікував світлини з дитячого відділення на яких видно в якому жахливому стані знаходиться дитячого відділення у Монастириській лікарні.

Впродовж десятків років відділення педіатрії мізерно забезпечувалось за залишковим принципом. Коли викидались якісь меблі чи ліжка з інших відділень, то могло щось перепасти в дитяче (і то, не завжди).

Якщо наше керівництво і влада не планують закривати дитяче відділення, а прагнуть, щоб в районі розвивалась стаціонарна педіатрична допомога, то з цим щось треба робити. Я не знаю, хто має заліплювати ті діри, латати ту підлогу, закупляти холодильники і білизну, але хтось має. Я вже не говорю про інгалятори, кардіограф, пульсоксиметри та інше приладдя, яке так необхідне для відділення. Напевно, я, як депутат районної ради і голова комісії з питань охорони здоров’я, також несу за це відповідальність. Але, я думаю, що мене почули і побачили, – тоді казав Віталій Тріщук.