Пенсіонери віком 70+ отримають у 2022 році щомісячні доплати до пенсії
Марина Лазебна, Міністерка соціальної політики України, повідомила, що сьогодні під час розгляду проекту Державного бюджету на 2022 рік Уряд визначив пріоритетним підвищення пенсійних виплат особам старшого віку і додатково включив у 2022 році осіб віком від 70 до 75 років в ініційовану Президентом України Володимиром Зеленським програму збільшення виплат цим громадянам.
Прийнята Урядом постанова передбачає встановлення з жовтня 2022 року для 1,7 мільйонів осіб віком від 70 до 75 років щомісячних доплат до пенсій у розмірі до 300 грн (в межах розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).
Для осіб старших за 70 років за наявності тривалого стажу роботи (у чоловіків – 35 років, а у жінок – 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року складатиме 3000 грн.
За наявності стажу меншої тривалості мінімальна пенсійна виплата для вказаних осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу і при наявності страхового стажу у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років складатиме не менше ніж 2 500 гривень.
У результаті прийняття цієї постанови додаткові до пенсії щомісячні виплати одержуватимуть понад 4 млн пенсіонерів старше 70 років. (3 2020 року додаткові виплати 500 грн одержують 1,4 млн осіб старше 80 років, з 1 жовтня 2021 року розпочнуться такі виплати у розмірі 400 грн для майже 1 млн пенсіонерів віком від 75 до 80 років).
У 2022 році при виході на пенсію в 60 років жінкам встановлюватиметься підвищення до пенсії у розмірі 9 відсотків. Таке підвищення збереже співвідношення у розмірах пенсій жінок за наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який є перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.