У Тернопільському художньому музеї відкрили виставку аматорів образотворчого мистецтва

106 робіт представили на виставці в Тернопільському художньому музеї учасники обласного конкурсу серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. Свою майстерність за умовами конкурсу вони представляли у двох номінаціях: “Живопис”, та “Графіка”. Про це розповів директор Тернопільського обласного художнього музею Григорій Шергей, пише Суспільне Тернопіль.

Лауреатами конкурсу у номінації “Живопис” стала Наталія Корба із Гримайлова Гусятинського району та Богдана Гуменюк з Кременця у номінації “Графіка”. Вони отримали грошову винагороду по 5 тисяч гривень.

Лауреатка конкурсу у номінації “Живопис” Наталія Корба представила на виставці 3 ікони. Жінка працює вчителем образотворчого мистецтва у Гримайлівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів. Участь у конкурсі взяла уперше.

Написанням ікон займається 8 років. Жінка каже, над одною роботою працює близько місяця.

Шестеро художників – аматорів відзначені дипломами 1-3 ступенів. Серед них і тернополянка Ліля Ліщинська, яку відзначили дипломом 3 ступеня у номінації “Графіка”. Художниця розповіла, що за фахом лікар, але вона закінчила художню школу і заняття графікою відтоді не полишає. На конкурс представила три роботи, присвячені Тернополю. На них відтворила архітектуру нашого міста. Її графічні роботи виконані гелевою ручкою.

Проводять конкурс для популяризації мистецтва художників-аматорів Тернопільщини. Про це розповів під час відкриття виставки директор Тернопільського обласного художнього музею Григорій Шергей.

Ініціатором проведення конкурсу серед аматорів образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької є департамент культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації.

Організатори: Тернопільський обласний методичний центр народної творчості та Тернопільський художній музей. Конкурс проводять з 2000 року.

За умовами конкурсу участь у ньому беруть художники-аматори від 18-ти років. Виставка робіт художників-аматорів діятиме до 4 жовтня.