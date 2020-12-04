Тернопільська область матиме свій «Імунітет до ілюзій»!

Усі області України об’єднає великий Форум розвитку громадянського суспільства, який уже дев’ять років організовує Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання». Цьогоріч він матиме спільну тему «Імунітет до ілюзій» і вперше пройде у новому форматі.

Форум розвитку громадянського суспільства – це найбільша національна платформа для навчання, спілкування та обміну досвідом. Найрізноманітніші заходи Форуму збирають понад 2000 учасників: представників українських благодійних та громадських організацій, органів державної та місцевої влади, бізнес-компаній, медіа та міжнародних партнерів для діалогу на тему розвитку професійності, співпраці, впливу і підсилення неурядового сектору України.

На Форумі щороку визначаються тренди розвитку громадянського суспільства та пріоритетні сфери роботи. Очікується участь інституцій, зацікавлених у посиленні громадянського суспільства в Україні, серед яких – Агентство США з міжнародного розвитку, Програма розвитку ООН, Уряд Швеції, Представництво ЄС, Офіс Ради Європи, Фонд Ч.С. Мотта, Міжнародний фонд «Відродження» та багато інших.

Розуміючи ризики сьогодення, у 2020-му році організатори проводять Форум розвитку громадянського суспільства в новому форматі – розділивши його на регіональні платформи в усіх областях України і Криму та поєднавши їх спільним телемарафоном. Усі заходи в рамках Форуму «Імунітет до ілюзій» проводяться 17 грудня 2020 року.

У Тернопільській області партнером ІСАР «Єднання» стала громадська організація «Центр громадського моніторингу та аналітики». Вона організовує майданчик для заходів у рамках Форуму в місті Тернопіль, обирає актуальні для регіону теми, готує заходи і запрошує спікерів.

Майданчик у Києві та інших регіонах України теж матиме свої активності та своїх спікерів. Паралельно всі активності будуть транслюватися онлайн на єдиній платформі.

Під час Форуму в Тернополі, учасники візьмуть участь у тренінгах, майстер-класах, HARD-розмовах, презентаціях, консультаціях, секціях, що присвячені взаємодії громадянського суспільства та органів влади і розкривають актуальні для громадських активістів теми:

про залучення ресурсів для малих громад;

зміну пріоритетів грантодавців у часи пандемії;

розвиток успішної спільноти;

залучення громадськості до прийняття рішень;

підвищення активності жителів громад;

підвищення організаційної спроможності громадських організацій;

співпрацю громадських організацій, бізнесу та влади.

Участь у Форумі можна взяти як онлайн, так і бути присутнім на заходах 17 грудня.

Стати учасником тернопільського майданчика Форуму та мати доступ до прямих трансляцій у день заходу, можна при реєстрації на єдиній для всієї України онлайн формі. Увага, регіональний майданчик працюватиме у строгій відповідності до умов карантину, з обмеженою кількістю учасників!

До участі у Форумі запрошуємо усіх зацікавлених представників громадського сектору, державних інституцій, міжнародних організацій, а також медіа. Громадянське суспільство як ніколи хоче відчути, що поруч є однодумці, що громада єдина і спроможна здолати всі виклики.

До зустрічі на заходах 9-го Форуму розвитку громадянського суспільства

«Імунітет до ілюзій» у м.Тернопіль, 17 грудня 2020 року!

Довідка:

Слідкувати за анонсами подій, програмою та отримувати найсвіжіші новини щодо Форуму у Тернопільській області можна, долучившись до події у Фейсбук: Імунітет до ілюзій – Тернопіль

Запитання і довідкова інформація: ngocma.te@gmail.com

Регіональні події Форуму розвитку громадянського суспільства “Імунітет до ілюзій” у Тернопільській області проводяться Громадською організацією “Центр громадського моніторингу та аналітики” у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку.