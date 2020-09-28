У Великих Гаях збудують храм на честь священномученика УГКЦ Якима Сеньківського

27 вересня, у день празника Воздвиження чесного і животворящого Хреста Господнього, відбувся пастирський візит архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка на парафію Пресвятого Серця Христового с. Великі Гаї, Великоглибачанського деканату. Відбулася архиєрейська Божественна Літургія, під час якої кир Василій уділив ієрейські свячення випускникові Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякону Любомиру Малоїду.

Відтак, спільно із деканом Великоглибочанським о.-мітратом Романом Гриджуком, віце-ректором Тернопільської семінарії о. Володимиром Ковалковським, настоятелем місцевого храму о. Володимиром Хомою та за участю місцевих мешканців, представників влади відбувся Чин освячення хреста на місці будівництва нового храму на честь блаженного священномученика УГКЦ Івана-Якима Сеньківського.

Знаково те, що блаженний священномученик Іван-Яким Сеньківський ЧСВВ 2 травня 1896 року народився, власне, у с. Великі Гаї і невдовзі, з благословення митрополита Василія, у його рідному селі повстане храм на його честь. До слова, о. Івана-Якима разом о. Северяном Бараником за душпастирьску діяльність заарештовали органи НКВД і ув’язнили до Дрогобицьких «Бриґідок». З того часу ніхто їх живими не бачив. Після відступу більшовиків люди впізнали на території в’язниці спотворене тортурами тіло ієромонаха Северіяна Бараника, яке поховали у спільній могилі. Були свідчення, що ієромонаха Якима Сеньківського більшовицькі нелюди замучили і зварили у казані.

прес-служба архиєпархії